Sei componenti del gruppo Alleanza Verdi Sinistra nella maggioranza comunale di Sassari. Stamattina a Palazzo Ducale si è tenuta in merito la conferenza stampa il giorno dopo la sostituzione del dimissionario vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica Tore Dau con Pierluigi Salis.

«È una decisione dell’assessore Dau, che ha caratteristiche personali che dobbiamo accettare», spiega il sindaco Giuseppe Mascia, «Per me inizierà un compito importante», aggiunge Salis, già consigliere comunale dieci anni fa, portavoce di Europa Verde in Sardegna e ormai ex componente del gabinetto dell’assessora regionale Ilaria Portas. «Lavoreremo per il bene dei cittadini e per raggiungere la soglia del 65% della raccolta differenziata».

Assieme al turnover l’altra novità è appunto l’ingrossarsi delle file di Avs in consiglio comunale che ora, oltre a Melania Delogu, Nicola Ribichesu e Francesco Pipia, che subentra a Marco Dettori, potrà contare sui due componenti di Futuro Comune Gianluigi Onida e Stefano Ruju e all’ex di Sardegna al centro 20Venti Christian Luisi. Quest’ultimo, nella scorsa consiliatura in maggioranza coi Civici, allontana le polemiche sulla sua fuga dalla minoranza consiliare coi voti della creatura politica di Antonello Peru.

«Le preferenze sono mie, non del partito se andiamo a verificare quelli raccolti dai miei ex colleghi, loro li hanno dimezzati, io triplicati», sottolinea. Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Piu, l’assessore comunale alle Attività produttive Lello Panu e i portavoce provinciali di Europa Verde Luigi Satta e Francesca Porcu.

