Continui avvistamenti di cinghiali selvatici a Sassari.

E non solo nelle vie e quartieri periferici. Ieri notte un branco di cinghiali è stato immortalato mentre scorrazzava indisturbato tra viale Ruffini e via Pertini, in zona Sassari 2.

Altre segnalazioni in zona Serra Secca e a San Giorgio. Addirittura una nel quartiere di Carbonazzi. La proliferazione di questi animali è cosa oramai ben nota, acuitasi durante la ben nota pandemia. Lo segnalano le associazioni di cacciatori ma anche gli ambientalisti.

I cinghiali sembrano non temere più l'uomo, dal quale qualche anno fa stavano ben lontani. In città cercano soprattutto cibo nei giardini e nelle aiuole, creando inoltre notevole danno con le loro zanne, che arano il terreno. Ma ci sono stati avvistamenti anche nei pressi di cassonetti dell’immondizia. Per fortuna finora questi animali non hanno dato segni di aggressività.



