E' in programma domenica 4 maggio a partire dalle ore 12 in piazza Filzi a Valledoria la terza edizione di "Carciofo in tavola", iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Valledoria.

Nel corso della mattinata saranno approfonditi i temi dedicati a questo importante alimento con la Conferenza sulle caratteristiche organolettiche del carciofo e la sua filiera commerciale.

Un’iniziativa in collaborazione con l'Università di Sassari, Agenzia Laore, e Consorzio di tutela carciofo spinoso di Sardegna Dop. Dalle 13 spazio per il pranzo a tema con un menù dedicato di zuppa di carciofi, spezzatino di carne a carciofi, carciofi arrosto e carciofi fritti e poi musica per tutta la serata e animazione anche per i più piccoli.

Alla realizzazione dell'evento hanno collaborato il Festival Ampurias per la promozione della lettura, l'amministrazione comunale di Valledoria, la Camera di Commercio di Sassari, la Regione Sardegna e Pubblicom.

