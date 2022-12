Davvero incredibile e paradossale quello che sta succedendo al cimitero di Sassari.

Nonostante le lamentele e le segnalazioni, continuano i furti di fiori, effigi in bronzo e in ceramica dai loculi.

Fatto sta che la vicenda non può più essere ignorata, né dal Comune né dalle forze dell'ordine. Giornalmente decine di furti o trafugamenti. Il minimo che si possa fare è almeno garantire una maggiore sorveglianza. Le telecamere dovrebbero essere l'atto successivo, come chiedono in tanti. Specie in questi giorni.

Una cosa è sicura: l'attuale situazione del cimitero di Sassari non è oramai più tollerabile.



