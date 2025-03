I vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti ieri sera in via Grazia Deledda, di fronte al civico 85, per un incidente stradale.

Un'auto, per cause ancora da accertare, ha urtato una macchina in sosta e si è ribaltata su un fianco. Il conducente, l'unico occupante dell'auto, è stato aiutato dai pompieri a uscire dalla vettura.

Presente il personale sanitario per gli accertamenti del caso e la polizia locale.

