Incidente questa sera nel centro storico di Sassari. Un’auto che scendeva da via Manno, nel compiere la manovra per introdursi in via Cavour, è salita sul marciapiede finendo dritta contro le inferriate del pub all’angolo di cui ha sfondato il cancello.

Il forte rumore causato dalla collisione ha fatto accorrere diversi presenti nella zona e, in particolare chi si trovava dentro l’attività: tutti spaventati da quanto era accaduto. Per fortuna in quel momento non passava nessun pedone perché, altrimenti, avrebbe rischiato di essere travolto dalla autovettura.

L’uomo al volante del mezzo, in cui si trovavano anche due cani, ha dato le sue generalità al gestore del locale per poi allontanarsi.

