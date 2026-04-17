Nuova truffa tramite sms nel nord-ovest sardo. Lo denuncia l’Asl Sassari venuta a sapere che, negli ultimi giorni, stanno arrivando sui cellulari degli abitanti dei messaggi in cui si chiede di chiamare con urgenza il “Centro vaccinale”.

Nel corpo del testo anche un numero - il +3989347721 - da raggiungere, «per ricevere una comunicazione importante». «Questa comunicazione- riferisce l’Azienda sanitaria- non arriva dagli uffici dell’azienda sanitaria che invita i cittadini a diffidare da messaggi di tale tenore, che invece rappresentano con tutta probabilità un tentativo di truffa telefonica da parte di un numero con prefisso 893 o 894 o 895».

«Un sotterfugio - continua l’Asl - per far chiamare un numero a pagamento, che in poco tempo prosciuga il credito».

Il consiglio, in questi casi, è quello dato dalla Polizia postale: prestare massima attenzione e non lasciarsi fuorviare da comunicazioni simili, non telefonare ai numeri suggeriti, non aprire eventuali allegati e non linkare su eventuali indirizzi.

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