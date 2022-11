Aumenta in maniera consistente il numero dei cittadini stranieri che, approdati in Italia, richiedono protezione internazionale. L’incremento delle richieste ha determinato la necessità di ampliare la capacità di accoglienza anche nella provincia di Sassari, in considerazione del fatto che il numero dei posti immediatamente disponibili nel sistema di accoglienza del territorio, gestiti da operatori economici con i quali sono stabilite già le convenzioni per i servizi di accoglienza, potrebbe risultare insufficiente a garantire le crescenti richieste di ospitalità.

Pertanto la Prefettura di Sassari ha disposto la proroga al 28 novembre alle ore 14 del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.

L’avviso esplorativo era stato pubblicato lo scorso 9 novembre sul sito istituzionale della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, per individuare gli operatori economici interessati all’affidamento del servizio di accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso strutture ricettive temporanee, situate nella provincia di Sassari, per il periodo dicembre 2022 - giugno 2023.

© Riproduzione riservata