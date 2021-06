Poteva andare decisamente peggio stamattina, verso le 11.30, in piazza Puccini, nel quartiere Santa Maria di Pisa di Sassari. Probabilmente a causa del forte vento di scirocco di questi giorni è caduto sulla strada un albero di grandi dimensioni. Per fortuna in quel momento non stavano passando né pedoni né automezzi, altrimenti sarebbero stati guai seri.

L'argomento della potatura degli alberi nel quartiere di Santa Maria di Pisa e di Latte Dolce, zone attigue, era stato più volte sollevato dal comitato di quartiere.

"In alcune zone il Comune è intervenuto, in altre no.- spiega Danilo Farina, componente del comitato - Nello specifico l'albero caduto sorgeva vicino a delle abitazioni popolari di proprietà Area, che quindi si sarebbe dovuta accollare l'onere della potatura. Ad ogni modo - conclude - oggi è andata bene, ma in piazza Puccini poteva essere una tragedia". Sul luogo del crollo sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassari, che hanno tagliato tronchi e rami messo in sicurezza la zona.

Argentino Tellini

Nella foto l'albero caduto in piazza Puccini ( foto Tellini)

© Riproduzione riservata