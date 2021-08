Episodio gravissimo in tarda mattinata a Sassari, in pieno centro storico. Verso le 12.30 una ragazza, per cause che rimangono da accertare, è caduta dal primo piano di un palazzo di largo Sisini, da un'altezza di circa 6 metri.

La giovane è stata immediatamente soccorsa e un'ambulanza del 118 l'ha trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sembrano gravi, ma tuttavia la ragazza era cosciente. Sul posto anche la polizia di stato.



