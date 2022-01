Macabro ritrovamento nella tarda serata di ieri all’interno di un casolare abbandonato, in via Papa Giovanni XXIII, nella bretella che conduce nel quartiere Latte Dolce di Sassari.

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione e privo di documenti, elementi che non hanno permesso attualmente di definirne l’identità, l’età e la data del decesso. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma la polizia procede per via giudiziaria per dipanare la nebbia sul giallo della morte e capire se ci possano essere altre cause.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Scientifica per gli esami e gli accertamenti del caso. Su disposizione del magistrato di turno il cadavere è stato trasferito all’Istituto di Patologia forense per essere sottoposto ad una prima perizia necroscopica. La salma è a disposizione del medico legale che nelle prossime ore ne disporrà l’autopsia.

L’allarme era scattato dopo una segnalazione: sul posto erano intervenuti i sanitari che avevano notificato l’accaduto alle forze dell’ordine.

