Niente più bivacchi in piazza Santa Maria a Sassari.

Il sindaco Gian Vittorio Campus ha emanato un’apposita ordinanza che vieta, a partire da oggi, di “occupare il suolo pubblico, le aree ad uso pubblico e le pertinenze della chiesa per bivaccare, per effettuare accattonaggio molesto, per consumare bevande alcoliche, ovvero il divieto per chiunque di porre in essere qualsivoglia condotta che ostacoli la libera fruizione delle suddette aree ed il libero transito delle persone”.

Il provvedimento, spiega il documento, si è reso necessario a seguito dell’accertata presenza di stazionamenti da parte di persone “dedite al consumo di alcol e di sostanze stupefacenti” sia di giorno che di notte e che creano “pregiudizio alla sicurezza dei fedeli che quotidianamente si recano in chiesa per assistere alle funzioni religiose”.

I divieti presenti nell’ordinanza – che sarà in vigore almeno fino al 30 settembre prossimo – si estendono “alle pertinenze della piazza, ovvero alle scalinate che collegano piazza Santa Maria a via Padre Zirano, a via Padre Zirano (area prospiciente la Corte d’Appello), all’intera area pedonale prospiciente la chiesa ed il Monastero”. La sanzione amministrativa, in caso di violazione, va da un minimo di 100 euro a un massimo di 300.

