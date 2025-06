Automobile trascina bicicletta. È accaduto a Sassari poco prima delle 13 all'altezza dell'Emiciclo Garibaldi, quando una 80enne, nell'immettersi in via Brigata Sassari, per cause in corso di accertamento, ha trascinato il mezzo. Questo veniva portato a piedi da un'altra persona sulla strada ed è finito sotto le ruote dell'autovettura.

La signora è stata subito fermata, sembrerebbe da alcuni agenti in borghese della polizia di Stato.

Subito dopo è intervenuta la polizia locale che ha raccolto le dichiarazioni di entrambi i protagonisti dell'episodio.

