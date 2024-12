Passo in avanti per l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari sulla sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Grazie alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 41,85 kWp su pergola, che va a integrare la nuova struttura con l’impianto esistente, già attivo e della potenza di 176,88 kWp.

In questo modo la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici raggiunge i 218,73 kWp, consentendo una produzione media annuale di energia da fonti rinnovabili pari a 278.000 kWh. La riduzione delle emissioni di CO2 sarà di circa 227 tonnellate all’anno, equivalente a un risparmio annuo di circa 52 tonnellate di petrolio.

«Questo nuovo impianto - dichiara il Presidente Paolo Depperu - rappresenta un ulteriore tassello della strategia green che da anni guida le scelte della nostra azienda. La sostenibilità ambientale è per noi una priorità, non solo come valore, ma come responsabilità concreta verso la comunità che serviamo e verso le generazioni future. Continueremo a investire in tecnologie innovative per ridurre il nostro impatto ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

