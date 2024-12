Un ciclo di 12 laboratori, raggruppati sotto il titolo collettivo di “Atletica affettiva”, per sperimentare i linguaggi del teatro, della danza, della performance, della poesia, dell’audiovisivo. Ogni giovedì, dal 12 dicembre al 6 marzo, lo Spazio Bunker di Sassari ospita dalle 18.30 alle 20.30 laproposta del CPP - Centro Pratiche Performative, progetto curato da Anna Destefanis e promosso da aps Iconica Selvatica, in collaborazione con Ocra, S’Ala e Meridiano Zero.

I laboratori di “Atletica Affettiva” si aprono con tre appuntamenti dedicati ai linguaggi della scena, diretti dalla performer Anna Destefanis (12 e 19 dicembre) e dall’autrice e attrice Maria Luisa Usai (2 gennaio). Sergio Garau, pluripremiato campione internazionale di poetry slam, propone un laboratorio sulla poesia performativa dal vivo (9 gennaio), e il duo Studiolandia, formato da Giorgia Cadeddu e Vittoria Soddu, un workshop sulla sperimentazione audio (16 gennaio). Si passa alla danza con la compagnia Igor X Moreno (23 gennaio), con la danzatrice e performer Donatella Cabras (30 gennaio) e con Ornella D’Agostino (6 febbraio). Teatro e performance saranno protagonisti anche a febbraio con Leonardo Tomasi (il 13), Simone Azzu (il 20) e Vanessa Podda (il 27). A concludere il ciclo di workshop sarà poi di nuovo Anna Destefanis il 6 marzo.

Rientrano nel progetto CPP anche due masterclass di danza nello Spazio S’Ala col coreografo Enzo Cosimi e con Alessandro Sciarroni.

