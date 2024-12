Un nuovo dormitorio a Sassari. Si trova in via Ardara, nel quartiere di Monte Rosello Alto, ed è stato inaugurato nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe Mascia e dagli assessori della giunta coinvolti nel progetto realizzato a tempo di record. Si tratta dell’assessorato alle Politiche sociali, dei Lavori Pubblici e del Patrimonio, guidati rispettivamente da Lalla Careddu, Salvatore Sanna e Patrizia Mercuri.

È di 20 posti la capienza della struttura, dotata di servizi e della possibilità di usufruire della colazione e della cena. A gestire il tutto saranno i Guardian Angels, da anni impegnati nell’assistenza delle persone in difficoltà.

«Conosciamo già chi potrebbe venire qui - ha dichiarato Carla Venerdini, una delle esponenti dell’associazione di volontariato - per gli altri basterà fare un colloquio, avere i documenti e poi potranno entrare senza problemi». La Caritas si occuperà di fornire i pasti nei giorni feriali, la mensa di via Canopolo in quelli festivi, dando così ristoro a una popolazione di senzatetto e spesso senza alcuna risorsa. Il dormitorio, costruito in appena 20 giorni dove prima c’era una scuola materna, è nato per volontà specifica del primo cittadino divenendo realtà il giorno della vigilia di Natale. «Sarà una struttura provvisoria», ha affermato Mascia mentre nell’ex centro di accoglienza di via Duca degli Abruzzi stanno per partire dei lavori di riqualificazione finanziati con il Pnrr.

