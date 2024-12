Approvato lo statuto della Città Metropolitana di Sassari con 41 favorevoli e 6 astenuti. Ieri nel Palazzo della Provincia la votazione nell’incontro d’esordio della Conferenza Territoriale a cui hanno partecipato, oltre ai primi cittadini, anche quattro assessori regionali- Antonio Piu, Franco Cuccureddu, Gianfranco Satta e Francesco Spanedda- e il primo firmatario del protocollo Antonello Peru. «È uno statuto - afferma Gavino Arru, amministratore straordinario della Città Metropolitana- che abbiamo predisposto sulla base della legge Delrio, e che contiene i criteri ispiratori della nostra attività amministrativa nei prossimi anni».

Intanto la Città Metropolitana continua a strutturarsi. «Contiamo entro la seconda decade di dicembre di inviare gli ultimi atti amministrativi in Regione in modo che la presidente Todde possa emettere il decreto di trasferimento definitivo delle nostre competenze». L’interfaccia principale, per adesso, è con l’assessorato degli Enti Locali, aspettando quella con il governo.

«Avremo le interlocuzioni nel momento in cui saremo operativi e chiederemo di avere accesso a quei fondi statali di cui ha bisogno la Città Metropolitana». E mentre si definiscono gli ultimi dettagli tecnico-amministrativi si pensa al prossimo piano strategico con l’individuazione, conclude Arru, «di soluzioni a lungo termine per dare risposte strutturate al territorio, non con risorse spot».

