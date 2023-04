Trenta inquilini, alcuni dei quali disabili, con l’ascensore fuori servizio da 10 mesi. Succede a Sassari in un palazzo da otto piani di proprietà Area del quartiere Carbonazzi, in via Ugo La Malfa 18.

«Non ce la facciamo più - spiega Giacomo Pinna, residente e caposcala - qui ci sono 80enni e persone gravemente malate. C’è gente che non esce di casa».

E molti sono costretti a pagare qualcuno per farsi portare la spesa o a non operarsi perché non saprebbero come salire le scale e tornare a casa.

«Mio figlio ha problemi al cuore - riferisce Renato Pintus, un altro abitante - e abita con me al settimo piano. Come fa con tutti questi gradini?».

L’Azienda regionale per l’edilizia abitativa ha assegnato l’incarico a un’impresa già l’anno scorso ma l’apparecchio rimane sempre fermo. «Sembrerebbe - rivela Stefano Lupinu, segretario provinciale del Sunia, Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari - che manchino dei pezzi di ricambio. Ci stiamo muovendo in sinergia con il direttore generale Area Filippo Riu per trovare una soluzione».

Ora le 14 famiglie, che hanno già pronta la loro quota per i lavori dal 2022, hanno dato incarico a un legale perché proceda contro Area. «Se non riparano l’ascensore - continua l’83enne Pinna - andremo in causa. Siamo pensionati, fateci morire in pace».

