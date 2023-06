Cadono come ciliegie, i rami dagli alberi di Santa Maria di Pisa, grande quartiere popolare di Sassari. Stavolta, nella prima mattinata, è toccato a via Toscanini e il grosso ramo ha sfiorato alcune auto in sosta.

Le piante nel rione sono cresciute a dismisura e ancora non potate. A causa del noto conflitto di competenze che si trascina da mesi tra Area, che ha la la proprietà delle case popolari, e Comune. A rimetterci i tanti residenti del quartiere che vivono in condizioni di pericolo.

Qualche giorno fa, sempre a Santa Maria di Pisa, ma in via Monteverdi, i vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti con le loro motoseghe per tagliare grossi rami cadenti. In settimana si dovrebbe tenere un incontro tra Comune e Area. Non è la prima interlocuzione tra le parti, rimaste sempre nelle rispettive posizioni che hanno portato a questa situazione di stallo.

