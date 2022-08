La potatura degli alberi sta diventando un serio problema nel popoloso quartiere Latte Dolce di Sassari. Dopo i grandi rami caduti il 4 agosto in Piazza Puccini, che hanno schiacciato anche alcune macchine in sosta e in cui si è rischiata la tragedia, un grosso tronco di albero è caduto nel cortile della scuola media di via Cedrino. Ovviamente, vista la stagione estiva e il periodo di vacanza, non c'era nessuno all'interno del plesso.

Il grande ramo è stato prontamente rimosso dall'Amministrazione comunale, ma un monitoraggio preventivo di tutti i grandi alberi di Latte Dolce si rende più che mai urgente e necessario, in vista della brutta stagione, quando le intemperie e soprattutto il vento renderanno più precaria la situazione.

"È quello che chiediamo da settimane - sottolinea Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa -. I crolli sono oramai all'ordine del giorno e non si può perdere altro tempo. Bisogna procedere al più presto alla potatura degli arbusti più pericolosi. Che sono tanti".



