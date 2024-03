Ammonito dal questore per minacce e stalking nei confronti della ex, va su tutte le furie e si presenta a casa dei genitori della donna.

Loro non lo fanno entrare, lui danneggia il portone d’ingresso e minaccia ripercussioni peggiori se non gli viene immediatamente aperta la porta. Sul posto arrivano quindi gli agenti della Volante e lui li aggredisce, finendo per essere arrestato.

L’episodio è avvenuto ieri a Sassari. Nel pomeriggio l’uomo ha ricevuto l’ammonimento del questore. Infuriato per quel provvedimento, poche ore dopo, in serata, si è presentato a casa dei genitori della ex compagna e ha scatenato il putiferio, finendo anche per aggredire i poliziotti.

Ora l’uomo è rinchiuso nel carcere di Bancali, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata