Non si placano le turbolenze nel centro storico di Sassari, la cui situazione sociale e di ordine pubblico sta diventando sempre più preoccupante. Ieri sera altri disordini in corso Vittorio Emanuele, davanti a un circolo gestito da extracomunitari. Per placare gli animi sono intervenute due pattuglie della polizia di stato. A motivare l'arrivo degli agenti l'ennesimo contrasto tra nigeriani, sorto per cause che rimangono da chiarire.

Pochi giorni fa era stato chiuso da comune e questura un locale di via San Donato, ritrovo abituale di pregiudicati. Per 6 nigeriani inoltre era scattato il Daspo, dopo la gigantesca rissa nella notte del 18 settembre scorso. La situazione quindi non accenna a migliorare, con residenti e cittadini, dopo l'episodio di ieri sera, ancora più allarmati.

Il centro storico di Sassari è sempre più invivibile, con gravi ripercussioni dal punto di vista commerciale. Il Consiglio comunale di Sassari, anche nell'ultima seduta, si è occupato decisamente allarmato dell'intera vicenda. "È difficile rovesciare in pochi mesi una situazione che si è creata in lunghi anni - ha commentato il sindaco Nanni Campus - Ad ogni modo il centro storico rimane uno dei punti focali di intervento dell'Amministrazione e del comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza".

