La versione maschile di Cenerentola aiutata da un gatto, le filastrocche di Gianni Rodari, un Cappuccetto Bianco con gli stivali e tanto altro. Riparte la rassegna estiva “Il teatro dei piccoli” curata da cinque anni dalla compagnia La botte e il cilindro. Cinque titoli tra luglio e agosto nel Teatro Astra di Sassari, dotato di aria condizionata, con inizio alle 20.

Si parte stasera alle 20 con “Il gatto con gli stivali” portato in scena dal Teatro d’Inverno di Alghero per la regia di Giuseppe Ligios. In scena Antonello Foddis, Giuseppe Corona e Giuseppe Ligios.

Giovedì 25 luglio è in programma “Filastrocche in cielo, in terra e in mare” spettacolo del La botte e cilindro (Dai 3 agli 8 anni) tratto da Gianni Rodari adattamento e regia di Sante Maurizi con Daniela Cossiga, musiche in scena eseguite da Gabriele Cau.

Nuovo appuntamento il 1° agosto con “Il canto della balena” (dai 2 agli 8 anni) portato in scena da “Mosaicollective” (Portogallo/Germania) con Elena La conte, Kristina van de Sand e Elide Gramegna.

Il 21 agosto sarà la compagnia Akroama di Cagliari a presentare lo spettacolo “Cappuccetto bianco con gli stivali” (dai 4 agli 10 anni) scritto e diretto da Ivano Cugia sul palco insieme a Andrea Gandini e Sofia Quagliano. La rassegna chiude il 29 agosto con lo spettacolo “Gli acchiappasogni” (dai 6 agli 11 anni) della compagnia Anfiteatro Sud di Capoterra di Francesco Civile sul palco con Ivano Cugia.

