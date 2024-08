400 mila euro per l’Alberghiero di Sassari. Una cifra con cui affrontare l’emergenza dovuta a un crollo avvenuto nella struttura la scorsa primavera. E c’è per questo grande soddisfazione tra i sindacati Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola del capoluogo turritano.

«Grazie alla mobilitazione dei sindacati territoriali - scrivono in un comunicato - e alla proposta da noi presentata prima alla Provincia di Sassari e poi all’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione, abbiamo ottenuto l’approvazione dell’emendamento per il finanziamento dell’importante contributo».

Con i fondi si installeranno, riferiscono le parti sociali, due strutture esterne con la funzione di aule e sala laboratoriale che, scrivono, «consentirà di garantire alle studentesse e agli studenti degli spazi didattici idonei allo svolgimento del loro percorso di studi e sopperirà all’inagibilità dei locali interni alla scuola».

«Lo riteniamo chiaramente un primo passo per tamponare l’emergenza, in attesa dello stanziamento dei fondi necessari per la ristrutturazione del tetto nel padiglione colpito, su cui – concludono i segretari territoriali Annalisa Porcu (Flc Cgil), Maria Luisa Serra (Cisl) e Alessandro Cherchi con Federico Fadda (Uil Scuola) ringraziando la Provincia e l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu - continueremo a lavorare affinché la Regione trovi la soluzione più rapida, sicura e funzionale per la comunità scolastica».

