Pericoloso incidente intorno alle 13 nella strada che collega Sassari ad Alghero, prima della grande rotonda della strada dei due mari, dopo il bivio della frazione di Tottubella.

Per cause che rimangono da stabilire un tamponamento ha coinvolto tre auto. Per fortuna nessuno dei passeggeri coinvolti ha riportato ferite gravi. Vista l'ora di punta e la giornata di Pasquetta, a causa dell'incidente e delle file di macchine che si sono create, si sono registrati grandi disagi alla circolazione, soprattutto in direzione Alghero. Per raggiungere la città catalana (e anche Fertilia), distanti una decina di chilometri dalla zona dell'incidente, gli automobilisti hanno impiegato un'ora. Sul luogo del tamponamento polizia stradale e carabinieri.



