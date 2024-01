Firmati oggi gli espropri per il completamento della Sassari-Alghero e della bretella di collegamento con l’aeroporto di Fertilia. Il presidente della Regione, Christian Solinas, in qualità di Commissario straordinario per le opere pubbliche incaricato dal Governo, ha provveduto a sottoscrivere il decreto di occupazione anticipata, finalizzato agli espropri, atto indispensabile per la conclusione delle infrastrutture necessarie per il rilancio delle attività produttive nei territori interessati. Nello specifico, si tratta della costruzione del 1° lotto Mamuntanas – Alghero e del 4° lotto di collegamento con l’aeroporto di Fertilia.

Il provvedimento firmato da Solinas, è precisato nel decreto, è volto alla realizzazione di opere pubbliche dichiarate indifferibili e dispone, oltre alla occupazione d’urgenza dei terreni e degli immobili, di determinare, in via provvisoria, l’indennità di esproprio, nonché tutti gli adempimenti previsti dalle normative in vigore. In ultimo, si legge nel decreto firmato da Solinas, si dispone che sia l’Anas, soggetto esecutore dell’intervento, ad organizzare tutti gli atti necessari alla occupazione formale dei terreni e alla valutazione degli stati di consistenza di tutti i beni interessati.

«Piena soddisfazione per il nuovo, decisivo, passo in avanti verso la conclusione dei lavori della 4 Corsie Sassari-Alghero». Così Michele Pais, coordinatore regionale della Lega e presidente del Consiglio, commenta la notizia della firma del decreto di occupazione anticipata, finalizzato agli espropri, da parte del governatore Solinas.

«Gli espropri riguardano la tratta in costruzione del 1° lotto Mamuntanas – Alghero e del 4° lotto di collegamento con l’aeroporto di Fertilia», continua Pais . «Si tratta di interventi indispensabili per l'immediato avvio dei lavori di un'opera strategica attesa da 25 anni».

