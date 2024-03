Aggiudicati dall’Anas lavori per i lotti 3 e 4 della Sassari-Alghero. Lo annuncia Mario Bruno, ex sindaco algherese che tanto si era battuto per superare i vincoli che rischiavano di non far completare l’importante strada, molto attesa nel Nord Sardegna.

«Il 28 febbraio è stata formalizzata l'aggiudicazione immediatamente efficace a un raggruppamento temporaneo di imprese», spiega l'esponente dem, aggiungendo che «l'impresa mandataria è la Aleandri SpA».

I lotti 3 e 4 riguardano i tratti da Ruadas ad Alghero, circonvallazione compresa, e tra il bivio di Olmedo e l’aeroporto di Fertilia, e vanno a completare del tutto la strada a quattro corsie. Una volta aggiudicati i lotti, bisogna stipulare il contratto, a breve dunque dovrebbe arrivare il via ai lavori.

L’ex sindaco rivendica «l’instancabile azione di sollecito, denuncia e protesta» attuata negli anni, che «ha avuto il suo esito» e porterà «finalmente» al completamento di una «vergognosa incompiuta».

E ricorda il lunghissimo iter: «Nel 2014 abbiamo reperito le risorse con la Sblocca Italia, poi abbiamo superato le resistenze in fase di valutazione di impatto ambientale e ottenuto tutte le autorizzazioni, compreso il parere definitivo del Cdm, che nel 2019 ha avocato a sé ogni decisioni».

(Unioneonline)

