Sassari si fa “green” e scommette sul riciclo.

Sono stati attivati in città i quattro nuovi ecocompattatori per il riciclo del Pet posizionati in viale Italia, all'Emiciclo Garibaldi, in piazzale Segni, in via Padre Ziranu e in via Kennedy/piazza San Giovanni Bosco. L'idea di Coripet (Consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come “missione” la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet) è semplice: riciclare non farà solo bene all'ambiente urbano, ma premierà i cittadini più virtuosi che grazie all'App Coripet, scaricabile sullo smartphone, potranno accedere alla macchina “mangia plastica”, inserire le bottiglie e guadagnare punti che daranno diritto a diversi buoni sconto del circuito “Coripet Ti Premia”.

Inoltre, il Comune di Sassari ha attivato una convenzione con l'Atp e chiunque conferirà 500 bottiglie potrà ottenere un carnet di 12 biglietti per corsa semplice, validi 90 minuti. «Con questa iniziativa – afferma Antonello Sassu, assessore all'Ambiente e Verde pubblico – l'amministrazione comunale prosegue nel suo percorso di miglioramento della raccolta raccolta differenziata, in particolare della plastica. Importante, in questo senso, la collaborazione con i cittadini, mettendo sempre al primo posto la tutela del territorio per raggiungere tutti insieme l'obiettivo di una città più pulita, sostenibile, accogliente e quindi più bella».

