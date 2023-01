Una delle strade più disastrate di Sassari. I residenti però ora possono tirare un sospiro di sollievo. Per un intervento atteso da 30 anni: la nuova bitumazione di via Cristoforo Colombo, nel popoloso quartiere Latte Dolce. Iniziata oggi.

I lavori dureranno diversi giorni, inclusi nel programma predisposto dall'Amministrazione comunale di Sassari, che sta eseguendo nel grande agglomerato altri interventi simili, come ad esempio quello in via Bottego.

«Finalmente gli abitanti di via Colombo hanno una risposta dalle istituzioni - afferma Danilo Farina, componente del comitato di quartiere -. La situazione della strada era tra le peggiori di questo popoloso quartiere, già disastrato. Quando i residenti hanno visto i cartelli che segnalavano l'inizio dei lavori hanno capito che il loro incubo fosse finito. Ora speriamo che le opere vengano eseguite celermente e soprattutto in regola, in modo che certe situazioni non possano più ripetersi».

