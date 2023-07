All'interno i millenni di storia raccontati dal Museo archeologico ed etnografico Sanna” di Sassari, il più importante della Sardegna. All'esterno, in giardino, la musica proposta dall’Ensemble di sassofoni del Conservatorio “Canepa” in un concerto aperto gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti. L'appuntamento è per venerdì 28 luglio alle 21.

Protagonisti sette allievi dell’istituto di alta formazione musicale sassarese: Edoardo Rosa (sax soprano), Adriana Caria e Giuseppe Bussu (sax contralti), Francesca Pischedda e Gianluca Deiana (sax tenori), Francesco Scognamillo e Giovanni Columbano (sax baritoni) diretti dal docente Enea Tonetti. Il programma prevede musiche, tra gli altri, di Crepin, Morricone, Bernstein, Piazzolla, brani tradizionali e alcune composizioni contemporanee.

Il concerto rinsalda la collaborazione tra le due istituzioni: il Conservatorio è stato ospitato al Museo “Sanna” il 21 giugno in occasione della Festa della Musica.

Sabato 29 luglio, alle 21, al chiostro di San Francesco ad Alghero ancora l’Ensemble di sassofoni del Conservatorio di Sassari diretto da Enea Tonetti chiuderà l’ultimo appuntamento dell’anno con la rassegna “Notturni contemporanei”.

