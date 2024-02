A Sassari è andato in scena un San Valentino alternativo, dedicato agli amici a 4 zampe, e all'insegna della solidarietà nella manifestazione "Anima Love- In amore vince chi sfila". Ieri il centro commerciale Porte di Sassari ha fatto da cornice alla sfilata di cani, promossa da Anna Maria Langiu, con l'intento di destinare il ricavato delle iscrizioni ad Anime Feline di Porto Torres, co-organizzatrice dell'evento e da tempo impegnata nel salvataggio di gatti randagi.

Una realtà dedita ad accudire e far adottare i felini e che collabora anche con il canile di Monte Rosè di Porto Torres per l'adozione e la cura di cani trovatelli. È quindi una declinazione altra dell'amore quella vista durante l'iniziativa, grazie al legame che si instaura con gli animali, in particolare i cani, di diverse razze e taglie, che hanno percorso il red carpet della struttura.

E tra questi tanti quelli adottati dai canili oppure dei trovatelli che hanno avuto la fortuna, ricambiata, di incontrare un padrone. Il più piccolo ed il più grande, il più svogliato e il più brontolone sono state le categorie insignite dai premi, oltre ai primi tre classificati, in un corteo che ha divertito e coinvolto i presenti.

