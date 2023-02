«Non posso non esprimere la mia personale soddisfazione e quella dell'Ordine dei Medici di Sassari per la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale del 1° dicembre 2022 sull'obbligo vaccinale. L’Ordine ha sempre sostenuto l'assoluta e decisiva importanza della validità dei vaccini nel proteggere sia contro molte malattie che contro il Covid-19, permettendo di salvare milioni di vite». Parole del presidente dell’Ordine dei medici e degli Odontoiatrici di Sassari, Nicola Addis, sulle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, emessa ieri, relativa all’obbligo vaccinale.

In tutti e tre i casi, oggetto di ricorso alla Consulta, i giudici della Corte hanno respinto le questioni sollevate, ribadendo la legittimità delle norme in nome della salute pubblica. La Consulta ha sottolineato che “l’articolo 32 della Costituzione, uno dei più citati come violato dalla legge sull'obbligo vaccinale in tanti ricorsi dei No Vax, affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, “il diritto dell'individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività”.

«Colgo l'occasione per biasimare l'affissione, in molte città, di manifesti che lanciano messaggi pericolosi – ha aggiunto Addis - sostenendo che i vaccini uccidono, paragonandoli perfino ad una pistola puntata alla tempia».

