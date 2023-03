Un infarto fulminante ha stroncato oggi la vita del sassarese Angelo Pinna, 69 anni, ex calciatore di Sardegna (quella di Perez), Sennori dei tempi d'oro e Santa Teresa. Ex bidello, da tempo in pensione, era persona notissima in città e in provincia (e non solo nell'ambiente sportivo) , per via della sua prorompente simpatia, vitalità e generosità. Da calciatore Pinna giocava con ottimo profitto da libero e stopper, abbastanza duro mai cattivo, nel calcio genuino degli anni 70 e 80.

Trascinatore dei compagni in campo e nello spogliatoio. Del calcio era rimasto sempre un grande appassionato. E non poteva essere diversamente, in una famiglia di stimati sportivi. Suo fratello Sergio ad esempio per tanti anni ha difeso valorosamente la porta della Torres, quella fantastica di Zola, Piga, Ennas, Tolu e tanti altri. Angelo Pinna era uno dei cuori di Sassari: di compagnia, con la battuta sempre pronta, la parola giusta nelle situazioni più difficili e imbarazzanti.

Per questo era amatissimo dai tanti che lo hanno conosciuto e che ora sono attoniti per la sua prematura e improvvisa scomparsa. Sassari ha certamente perduto una delle sue persone più vere.





© Riproduzione riservata