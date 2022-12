Flavio Pilialvu non era un gelataio o venditore ambulante di fainè: era il cuore di Sassari. Più famoso di qualche sindaco, più popolare di un grande imprenditore, è morto all'età di 98 anni.

Generazioni di sassaresi, quando erano bambini, lo hanno conosciuto nel centro storico, con la sua bicicletta, al Corso, in Piazza Azuni o via Maddalena, insieme al suo carico prezioso di leccornie: prelibati gelati nelle stagioni buone, la fainè nei mesi più freddi.

Per tutti, grandi e piccini, una parola gentile, anche e soprattutto in sassarese, per ogni bambino un sorriso. Immancabile. Per decenni, dagli anni 50 sino a quasi tutti gli anni 80, prima di andare in pensione. Ecco perché decine di migliaia di persone lo ricordano con affetto e commozione, sui social e nei mercati, come se fosse mancato uno zio di famiglia.

Sassari senza Flavio sarà una città più povera, quella con i suoi gelati era più allegra e vivace, in cui i problemi di uno erano quelli di tutti. Specie nel centro storico, una volta cuore pulsante della vita economica e sociale della città. Ora dei fasti di quei tempi sono rimasti pallidi ricordi. I più belli saranno dei tanti pargoli, ora uomini e donne, che trepidavano per un piccolo cono (si fa per dire) venduto a 20 lire da un uomo gentile e generoso. Simbolo di una città. Per sempre.



