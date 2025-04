Firmato nei giorni scorsi il protocollo di cooperazione tra il Comune di Sassari e Wind Tre. Una sinergia che per l’assessore all’Innovazione tecnologica Giuseppe Masala vuole essere un punto di partenza lungo “percorsi di sviluppo di servizi innovativi ai cittadini e alle imprese, di iniziative di digitalizzazione urbana, di sviluppo delle competenze tecnologiche e della cultura digitale del territorio”. Della durata di un anno e senza costi per l’amministrazione comunale l’accordo intende quindi puntare sulla tecnologia finalizzata ai bisogni collettivi. E la scelta di Wind Tre è dovuta alle esperienze maturate dall’azienda in iniziative dedicate appunto all’innovazione come la “Casa delle Tecnologie Emergenti” di Roma e di Cagliari al Digital Innovation Hub in Campania sino al Federated Innovation @MIND di Milano.

A rendere operativa l’intesa un tavolo di lavoro che analizzerà i bisogni e lo stato dei servizi digitali erogati dal Comune ai cittadini e alle imprese, identificando le priorità in termini di nuovi servizi. Poi l’individuazione delle possibili soluzioni a breve, medio e lungo termine e alla definizione di ipotesi progettuali ad alto tasso tecnologico, in particolar modo nella rigenerazione urbana. E se i vantaggi dei processi di trasformazione digitale saranno prima sottoposti alla verifica della comunità, un comitato diverso dal tavolo di lavoro invece vaglierà l’avanzamento delle iniziative valutando la possibilità di volta in volta di includere nel confronto anche altri attori istituzionali, economici, sociali e culturali che possano contribuire allo sviluppo del percorso intrapreso.

© Riproduzione riservata