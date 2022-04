Accusato di tentato omicidio, il 15enne che a Sassari, venerdì scorso, ha accoltellato al petto un uomo di 32 anni, è apparso ieri davanti al giudice Stefania Palmas.

La vittima dell’aggressione era stato soccorso dai sanitari del 118 e sottoposto ad un intervento chirurgico dopo essere stato colpito con una lama di quindici centimetri. Attualmente si trova fuori pericolo.

Il minore, difeso dall’avvocato Patrizia Marcori, ha raccontato della violenta lite scoppiata quando il 32enne, insieme ad una conoscente della madre, si era recato in via Nurra per risolvere una questione nata tra ragazzini.

Il minore, secondo quanto dichiarato, avrebbe usato il coltello per difendere la madre da una presunta aggressione da parte del 32enne, colpito tra la spalla e il petto.

Il ragazzo, accusato di tentato omicidio, si trova attualmente agli arresti domiciliari nella comunità, dove venerdì sera era stato accompagnato dagli agenti della polizia.

