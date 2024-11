«Sono leggermente turbato».

Andrea Tilocca, barman a Sassari, riflette a mente fredda sull’accerchiamento subito questa mattina in Piazza Fiume, prima delle sei, da alcuni ragazzi spagnoli mentre andava a lavorare al Touch Plaza. «In 16 anni che lavoro al centro non mi era mai capitato nulla del genere».

I giovani, forse tre o quattro, l’hanno circondato chiedendo soldi. «Dicevano “dinero, dinero” ed erano molto ubriachi. Non li avevo mai visti prima. Appena si sono avvicinati troppo ho urlato».

A soccorrere Tilocca una signora che stava facendo le pulizie in un palazzo della piazza e che li ha allontanati con la scopa. «Io sono 1,68, loro erano il doppio di me. Che sarebbe successo con una donna sola?». Ha puntualizzato che non si è trattato di extracomunitari: «No, per me erano ragazzi dell’Erasmus». Nel video girato dopo lo scampato pericolo, e pubblicato su Instagram, Andrea ha chiesto la presenza delle forze dell’ordine in zona: «Un presidio dei carabinieri come c’era un tempo in piazza d’Italia, 24 h su 24».

Diverse le persone taggate nel post, tra cui consiglieri della maggioranza e lo stesso sindaco Giuseppe Mascia: «Non ho ricevuto neanche una telefonata di solidarietà, a eccezione di una consigliera». Nessuna denuncia al momento alle forze dell’ordine e qualche piccolo timore per il futuro. «Non penso che succederà più nulla. In ogni caso ho ordinato lo spray al peperoncino».

