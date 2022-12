Se Cagliari, Olbia e Alghero si preparano ai rispettivi concertoni di fine anno, Sassari rischia un Capodanno in bianco.

I big della musica non saranno in piazza perché così ha deciso l’amministrazione comunale, ma ora rischia di saltare anche la serata di balli e musica che vuole organizzare la Giunta per la notte di San Silvestro.

Lo ha messo nero su bianco il dirigente del servizio Suape, Giovanni Agatau, in una lettera agli uffici comunali interessati. Non ci sono i tempi tecnici per la conferenza dei servizi, per questo non può rilasciare parere positivo per lo svolgimento della manifestazione, ha scritto.

Per legge, infatti, dal momento della presentazione della richiesta al Suape, gli enti coinvolti hanno 30 giorni di tempo per inviare il loro parere, approvando, negando o disponendo delle prescrizioni ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Termine che dunque in questo caso scade il 21 gennaio, ma per l’assessora alle Attività produttive Alessandra Corda è un problema «che non si pone».

«La lettera del dirigente – spiega l’assessora – è prassi, è sufficiente che gli uffici presentino i pareri richiesti prima della data della manifestazione in modo che il Suape possa rilasciare le autorizzazioni. E sarà così, nonostante le polemiche politiche la festa a Sassari si farà».

Il programma del Capodanno di Sassari prevede balli e musica in quattro piazze della città, se ne occupa l’associazione Gran Ballo New Dance, unica ad aver risposto al bando del comune aggiudicandosi l’organizzazione dell’evento per una somma complessiva di 30mila euro.

