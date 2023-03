Processo e introduzione al Diritto penale. A Sassari è stato un grande successo la prima lezione gratuita che su questi temi il consigliere comunale di opposizione Mariano Brianda, ex magistrato ed ex presidente della Corte di Appello del tribunale di Sassari, ha tenuto, ieri sera dalle 16 alle 20, nella sala dei vigili urbani in via Carlo Felice. Entrambe le sessioni hanno visto la sala gremita. Per la maggior parte è stata la prima esperienza su argomenti così difficili e affascinanti. Che ovviamente l'ex magistrato ha padroneggiato con maestria e soprattutto semplicità.

Tante le questioni toccate e numerose le domande e le curiosità dei presenti.

«È stato un incontro tra amici veri - spiega Mariano Brianda -. Che a tratti mi ha anche commosso. Tutti hanno mostrato interesse per una materia che solo in apparenza può apparire arida. Spero di essere stato comprensibile e di avere fatto avvicinare i presenti al Diritto penale in maniera dolce e chiara. Ringrazio i partecipanti e i tanti che mi stanno aiutando in questa iniziativa».

Le lezioni proseguiranno mercoledì 29 marzo alla stessa ora.

© Riproduzione riservata