Una bella notizia per i residenti del quartiere Latte Dolce di Sassari, uno dei più estesi e popolosi della città.

È iniziata, da parte dell'Amministrazione comunale, la bitumazione delle vie del quartiere. Ieri sono cominciati i lavori in via Cedrino. Nei prossimi giorni partiranno in via Bottego. A seguire tutte le altre strade.

Si tratta di un intervento complessivo di circa 1 milione di euro: ben 700 mila procurati dal bilancio comunale, le restanti risorse reperite da altri finanziamenti. Interventi comunque attesi da molti anni. In strade praticamente ridotte a colabrodo, particolarmente disagevoli con il maltempo.

«Lo avevamo promesso e ora stiamo intervenendo - commenta l'assessore comunale alla Viabilità Carlo Sardara -. Come del resto sta avvenendo in altre parti della città».

Soddisfazione anche nel comitato di quartiere. «Dopo vari decenni qualcosa si muove e ne diamo atto all'Amministrazione comunale - afferma Gianluigi Onida, uno dei componenti del comitato -. Sicuramente anche la nostra azione è servita da stimolo. Ora ci aspettiamo che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte».



