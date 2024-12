Torna la festa a Casa Serena con una sfilata di moda. La struttura di via Pasubio a Sassari ha riproposto, nei giorni scorsi, una della manifestazioni più sentite da coloro che vivono negli spazi di proprietà comunale.

Davanti al sindaco Giuseppe Mascia e all’assessora alle Politiche sociali Lalla Careddu sia gli anziani che i dipendenti della società Seriana, che gestisce la Casa, hanno sfilato con gli abiti creati da una delle ospiti e con gli scialli dipinti a mano da Adele Loriga, tra l’altro conduttrice della serata. Ad accompagnare la serata anche gli artisti locali che animano le iniziative di Casa Serena: da Roberta Usai alla regia musicale alle voci di Kiko Solinas, Gabriele Masala e Rita Casiddu.

Pubblico assente all’evento per proteggere gli ospiti anche se, come riferito dalla coordinatrice di Seriana, Barbara Dettori, e dalla direttrice della struttura, Barbara Fozza, l’obiettivo è organizzare nella bella stagione altre iniziative negli spazi esterni per ridare vita a un’atmosfera comunitaria mancata negli ultimi tempi.

