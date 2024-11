Dopo due settimane di coma è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giovanni Spano, il 60enne investito da un'auto il 28 ottobre scorso mentre attraversava la strada in via Sulcis, nel quartiere sassarese di Monte Rosello.

Nell’incidente l'uomo aveva riportato un grave trauma cranico e aveva perso immediatamente conoscenza. Dopo i soccorsi del 118 era stato trasportato d’urgenza in ospedale ed era stato ricoverato nel reparto Rianimazione. Qui è rimasto in coma per due settimane, fino a oggi, quando il suo corpo ha smesso di lottare e ha cessato di vivere. Purtroppo inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita.

L'automobilista che lo ha investito è ora indagato per omicidio stradale.

