«Mettetemi in carcere». È stata la richiesta di un 50enne di Sassari, stamattina nel tribunale del capoluogo turritano, e arrestato ieri sera dalla polizia locale per furto di bigiotteria e profumi in un'attività di Città Mercato. L'uomo, già segnalato agli uomini della Municipale per l'atteggiamento sospetto, è stato colto in flagrante mentre portava via il "bottino" del valore di circa 500 euro.

Nella direttissima di oggi l'imputato, afflitto da problemi di dipendenza, ha chiesto di essere messo a Bancali per trovare una via d'uscita dalla sua difficile situazione.

Il giudice Antonello Spanu ha disposto per la persona, difesa dal legale Giuseppe Onorato, la convalida dell'arresto e il trasferimento in carcere. La pm era Lara Senatore

