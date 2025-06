Via alla quinta edizione della manifestazione itinerante organizzata dalla Bench Press Sorso in collaborazione con il Comune. Una giornata all’insegna delle tradizioni identitarie ed enogastronomiche della Sardegna, con la sfilata delle maschere e dei costumi dell’Isola per chiudere con lo spettacolo tutto da ridere della Signora Agnese.

Domani, sabato 7 giugno, a partire dalle 9 inizieranno le attività culinarie nel piazzale accanto al Parco Vita di via Marina, dove saranno ospitati gli stand enogastronomici che daranno vita alla grande arrostita. Alle 16, nello stesso spazio, il taglio del nastro della manifestazione con l’apertura della mostra mercato dedicata all’artigianato dell’isola e l’intrattenimento in musica con Dj locali.

Alle 18 l’appuntamento è ai giardini della Stazione (via Cottoni), per la vestizione delle maschere sarde dei Mamutzones di Samugheo, Gigantes di Sennori, Sonaggios di Ortueri, Tumbarinos di Gavoi, Janas de Bosa, Amigos de tradiziones di Gavoi, e i gruppi in costume Folk di Sorso, Sa Pintadera di Sassari e Janas di Sennori. Da qui partirà la sfilata (ore 19), che percorrerà via Cottoni, corso Vittorio Emanuele, via Marconi e via Marina per raggiungere il piazzale del Parco Vita, dove si aprirà lo spettacolo di Sorso racconta e e della Help band per chiudere con la comicità travolgente della Signora Agnese che presenta il suo nuovo show “Mio figlio si sposa”.

A partire dalle 20 negli stand sarà servito un piatto tipico sardo con grigliata di carne, gnocchetti alla sarda, pane e vino locale.

«In questa quinta edizione abbiamo voluto alzare l’asticella - sottolinea il presidente della Bench Press Mauro Piras - Il nostro obiettivo è quello di far crescere di edizione in edizione questa manifestazione inserendo, oltre ad alcune fra le più belle maschere della tradizione e ai costumi folk, numerose altre attrazioni che possano incontrare l’interesse e i gusti di una sempre più ampia platea da tutto il territorio regionale e dei tanti turisti che già negli anni scorsi hanno preso parte alla manifestazione».

© Riproduzione riservata