A Santa Maria Coghinas quasi terminata la realizzazione di 50 nuovi loculi del cimitero, grazie ad un finanziamento regionale di 50mila euro. Già appaltati altri lavori del secondo finanziamento, ottenuto sempre dalla Regione Sardegna, per un importo pari a 200mila euro. Queste ultime opere avranno inizio a breve, comunque non prima della conclusione degli attuali lavori in corso.

«Voglio inoltre aggiungere - precisa il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini - che per tutto il complesso cimiteriale è in itinere un terzo e quarto finanziamento regionale. Il terzo per un importo di circa 180mila euro, mentre il quarto di 50mila. Per entrambi sono già stati affidati gli incarichi di progettazione".



