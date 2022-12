Stanno per concludersi i lavori del primo lotto del nuovo cimitero di Santa Maria Coghinas. Gli interventi riguardano la realizzazione di 50 nuovi loculi.

"Purtroppo è inutile negarlo - dichiara il sindaco, Pietro Carbini - , la popolazione in generale sta diventando sempre più anziana, in questo anno forse si sono avuti più decessi di sempre, ad oggi sono 27 pari al 2% della popolazione, un dato sconfortante che fa molto riflettere, la nota dolente e dolorosa riguarda che si sono avuti decessi anche di meno anziani. Concludo nel comunicare che sempre nel nuovo cimitero sono stati già appaltati altri lavori del secondo finanziamento ottenuto sempre dalla Regione Sardegna pari a 200mila euro, che inizieranno a breve, comunque non prima di concludere gli attuali lavori in corso".

"Inoltre a titolo informativo voglio aggiungere che per tutto il complesso cimiteriale esiste un terzo e un quarto finanziamento ottenuti sempre dalla Regione Sardegna, il terzo è di 179mila euro mentre il quarto è di 50mila euro - conclude il primo cittadino -. In questi ultimi due finanziamenti sono stati dati l'incarico di progettazione. Tutto questo grazie alla coesione tra la rappresentanza politica e la parte tecnica amministrativa".

