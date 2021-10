Avrà un nuovo volto la chiesa Madonna delle Grazie di Santa Maria Coghinas. Soprattutto per il grande impegno di don Francesco Tamponi, coghinese doc, la Cei (fondi 8 x mille) ha finanziato il progetto di restauro, erogando 300mila euro. I lavori avranno una durata di 240 giorni. Il comune di Santa Maria Coghinas ha invece rilasciato le autorizzazioni di propria competenza.

"Sarà un intervento radicale e di nuova concezione, una sfida architettonica decisamente interessante - afferma don Francesco Tamponi, 63 anni, direttore dell'ufficio Beni culturali ecclesiastici della Sardegna e della diocesi Tempio-Ampurias - La chiesa assumerà all'esterno l'aspetto di una grande nave bianca. Per il restauro saranno inoltre utilizzati materiali all'avanguardia come il poliurea, che garantirà una efficiente impermeabilizzazione della struttura. Importanti novità anche all'interno, tra le quali una serie di dipinti del pittore Lorenzo D'Andrea, che rappresenteranno la Via Crucis.

