È la festa dell’algheresità per eccellenza, uno degli appuntamenti identitari più attesi da turisti e residenti. Sant Miquel Festival, dedicato al santo patrono di Alghero, quest’anno si presenta più ricco e partecipato di sempre: concerti, comedy, artigianato, rassegne di poesia e sport.

Dal 17 settembre al primo di ottobre sarà un non stop di eventi con le associazioni culturali e gli artisti locali, ma non solo. C’è grande attesa per il concerto di Tony Hadley, ex degli Spandau Ballet, il 30 settembre nel piazzale Lo Quarter con “Mad About You”, una serata già sold out.

Poi "Note di fine Estate" con il Coro Polifonico “Francesco d’Assisi", il Coro Matilde Salvador e l'orchestra dell’associazione musicale “Il Violino” (16 e 17 settembre), "Casa Abis" per Alguer Comedy (17 settembre), il concerto dell'associazione canora Nova Alguer (20 settembre), l'opera sinfonica “L’incendio del bosco grande” a cura della associazione Effetto Palla con la Fondazione Fossano Musica, che vedrà la presenza del maestro Michelangelo Pistoletto.

I Bertas saranno ospiti il 27 settembre, mentre il giorno seguente a Lo Quarter ci sarà un omaggio musicale a Dalla e Battisti con Lucio e Lucio. Gli Istentales sono attesi il primo di ottobre. Nel mezzo la Banda Musicale Dalerci, il Premio di Poesia Rafael Sari, teatro, competizioni sportive e il ritorno dello spettacolo “Fontane di luce”, giochi di luci e acqua, in una location centrale ancora da individuare.

