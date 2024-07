«La salute delle cittadine e dei cittadini ha la priorità assoluta e l’incontro con l’assessore regionale alla Sanità Bertolazzi e la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Fundoni, che ringraziamo per la presenza, è un segnale importante della direzione che vogliamo perseguire come città e come Regione, a partire dall’ascolto dei problemi della sanità ospedaliera e del territori».

Così il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, all'indomani della visita dell'assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Armando Bartolazzi, alle strutture ospedaliere del Civile e Marino e dell'incontro con tutti i direttori dei servizi.

«Non tutte le materie sono competenze dell’Amministrazione comunale e del sindaco, ne siamo consapevoli – aggiunge Cacciotto - ma faremo tutto il possibile affinché le strutture sanitarie ricevano l’attenzione e il sostegno di cui hanno bisogno. La situazione già precaria in cui versa la sanità cittadina si aggrava ulteriormente durante il periodo estivo e, le inevitabili difficoltà che ne derivano, vanno naturalmente a discapito dei residenti e dei visitatori che ogni anno scelgono il Nord Ovest della Sardegna come meta delle vacanze», spiega il primo cittadino sollecitando la riapertura del Punto Nascita, la presenza h24 dei pediatri, il ripristino del servizio di Cardiologia e dei reparti di Dialisi e Rianimazione.

© Riproduzione riservata