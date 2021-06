Poche risorse nelle casse comunali anche per questa stagione balneare 2021.

L’amministrazione comunale attiverà il servizio di salvamento a mare dal primo luglio al 31 agosto nelle spiagge del litorale di Porto Torres, ma resterà fuori l’Asinara con il suo arenile di Cala Sabina, uno dei lidi più frequentati dai turisti.

Il Comune ha deciso di allestire soltanto due postazioni dedicate, presso lo Scoglio Lungo e Balai, mentre a Cala Sabina si posizioneranno i cartelli per indicare che non è operativo il servizio di salvamento a mare.

Le torrette di avvistamento saranno operative tutti i giorni secondo orari da stabilire, un servizio di sorveglianza, presidio, controllo e assistenza ai bagnanti. Gli stessi bagnini, tutti rigorosamente muniti di brevetto di salvataggio, si occuperanno anche di agevolare l’accesso alla balneazione delle persone con disabilità o difficoltà motorie e delle persone anziane, attraverso un apposito servizio di accoglienza e accompagnamento in spiaggia.

Verificheranno, inoltre, il corretto comportamento dei bagnanti e svolgeranno una generale attività di informazione ed educazione sui comportamenti da tenere in spiaggia. Per le persone con disabilità è previsto allo Scoglio Lungo l’accesso facilitato e la sedia speciale per l’ingresso in acqua.

© Riproduzione riservata